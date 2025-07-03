Нужно 2 млрд долларов. НХЛ определила кандидатов на расширение чемпионата

По информации СМИ, НХЛ объявила, что все, кто хочет основать клуб и вступить в Лигу, должны будут заплатить вступительный взнос в размере 2 миллиардов долларов.
Это гарантирует, что новички серьезно настроены на успех, а также пополнят общий бюджет, из которого НХЛ потом выплачивает всем клубам призовые.
Уже известно, что бизнесмены сразу в пяти городах выразили заинтересованность в расширении Лиги. Речь об Атланте, Хьюстоне, Индианаполисе, Новом Орлеане и Остине.
Интересно, что в Атланте, где уже была команда НХЛ, которую перевезли в Виннипег, уже одобрили строительство новой арены.
Сейчас в НХЛ 32 команды. Интересно, что на момент вступления двух последних на этот момент клубов, Вегаса и Сиэттла, обязательный платеж составлял менее 1 миллиарда.
В НХЛ появится новый элемент экипировки. Станет обязательным для игроков
sport.ua