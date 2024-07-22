Плеханов: У нас была отличная атмосфера в команде. Она, как и наша защита — залог успеха на Евробаскете U-20

Сине-желтые на турнире в Румынии дошли до финала и завоевали право в следующем году сыграть в Дивизионе А

Главный тренер сборной Украины U-20 по баскетболу Валерий Плеханов прокомментировал успешное выступление своих подопечных на молодежном чемпионате Европы-2024 в дивизионе В.

«Я всегда был тренером защитного плана и всегда говорил, что нападение выигрывает матчи, а защита выигрывает титулы. Поэтому 42 дня с момента начала сбора и до финала мы занимались защитой — системой подстраховки, защитой пик-н-ролла и так далее. Поэтому, да, на самом деле — защита, это наше главное оружие и она работает только тогда, когда ты постоянно ее улучшаешь, и есть железная дисциплина».

«Перед турниром меня спрашивали, кто будет лидером команды, но лидеров и звезд у нас нет, ведь у нас команда-звезда. Мы распределили роли таким образом, что даже потеря главного бигмена нас не сломила. И сразу надо сказать, что у нас была отличная атмосфера в команде, командная химия. Ребята так хорошо общались, что за этим было приятно наблюдать. Наша химия — это, как и наша защита, залог успеха. В каждой команде я пытаюсь создать условия, чтобы раскрыть игрока. В сборной это еще важнее, и в этой команде это был результат работы симбиоза тренерского штаба Станислава Овдеенко, Владимира Кучеренко, административного штаба команды — Настя Черногрицкая провела большую работу. Но и сами ребята были дружны между собой, за весь сбор у нас не было ссоры или скандала, что часто случается в этом возрасте».

«До сих пор я разочарован финалом, хотелось выступить несколько иначе. Не хочу оправдываться, но когда восемь матчей за десять дней и все на результат, очень тяжело. Надо быть объективным и сказать, что румыны были на голову сильнее нас. Плюс некоторые из наших ребят впервые играли при такой атмосфере на трибунах. Были моменты, когда некоторые игроки с этим давлением во второй четверти не справились, выйдя после тайм-аута, мы играли не то, о чем договаривались и пропустили рывок 0-9».

«Но хочется сказать о хорошем: четыре игрока из этого состава – Кличко, Колаволе, Сыпало и Кулишенко – смогут представлять Украину в следующем году в Дивизионе А. Перспектива достаточно неплохая, можно создать интересную команду. Мы должны подготовиться к Дивизиону А не просто, чтобы ехать с задачей удержаться в этом дивизионе, а чтобы сыграть на уровне лучших команд Европы».

Напомним, сборная Украины U-20 под руководством Плеханова дошла до финала молодежного Евробаскета. В решающей встрече сине-желтые проиграли Румынии (58:80). Украина вернулась в элитный дивизион А, где выступит в 2025 году.

По итогам турнира украинский центровой Даниил Сыпало вошел в символическую пятерку молодежного ЧЕ-2024 в своем дивизионе. Он стал четвертым по рейтингу эффективности, третьим по подборам и четвертым по блокам на чемпионате Европы. Кроме того, на счету Даниила — три трипл-дабла. Добавим, что его соотечественник Максим-Александр Кличко показал в своем дивизионе пятый результат по блок-шотам.

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