Именитый Аякс протестует представителя нашего конкурента, пара с участием Шерифа – определяющая для Полесья

Анонс первых матчей второго квалификационного раунда

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Второй квалификационный раунд Лиги Европы – это восемнадцать команд, разделенный на девять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги Европы; проигравшие переместятся в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

На этой стадии Лиги Европы – снова без представителей Украины, но в одной из пар будет определяться потенциальный соперник для одной из наших команд. Нет, не для "Кривбасса" – он в третьем круге отбора сыграет с "Викторией". Самый слабый в паре "Шериф" (Молдова)/"Эльфсборг" (Швеция) может сыграть с "Полесьем" в третьем раунде квалификации Лиги конференций, если "волки" пройдут "Олимпию".

К "Висле", которая в Лиге Европы – с первого квалификационного раунда, в списке представителей наших конкурентов по Таблице коэффициентов присоединяются "Войводина" (Сербия), – она сыграет против "Аякса", – и "Риека", – она сыграет против "Корвинула".

(выгодны победы команд, которые выделенные жирным)

Лига Европы. 25.07.2024

"Висла" (Польша) 19:00 "Рапид" (Вена, Австрия); "Корвинул" (Румыния) 21:00 "Риека" (Хорватия); "Аякс" (Нидерланды) 21:30 "Войводина" (Сербия).

Интересны игровые пары, где определяются соперники или потенциальные соперники украинских команд или представителей конкурентов Украины в различных рейтингах.

"Ружомберок" (Словакия) 19:30 "Трабзонспор" (Турция) – определяется потенциальный соперник "Вислы" (Польша); "Мольде" (Норвегия) 20:00 "Силькеборг" (Дания) – определяется потенциальный соперник "Гента" (Бельгия) (конкурент "Шахтера" в рейтинге клубов и в борьбе за прямое место в лиговом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов); "Шериф" (Молдова) 20:00 "Эльфсборг" (Швеция) – определяется потенциальный соперник "Риеки" (Хорватия) в Лиге Европы и потенциальный соперник "Полесья" (Украина) в Лиге конференций; "Панатинаикос" (Греция) 21:00 "Ботев" (Болгария) – определяется потенциальный соперник "Войводины" (Сербия).

Остальные матчи

"Килмарнок" (Шотландия) 21:30 "Серкль Брюгге" (Бельгия); "Брага" (Португалия) 22:30 "Маккаби" (Петах-Тиква, Израиль).

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