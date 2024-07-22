Усик может помешать проведению мегафайта Фьюри – Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Спенсер Браун, менеджер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 KO), оценил шансы Цыганского короля провести долгожданный для британцев мегафайт против еще одного бывшего чемпиона Энтони Джошуа (28-3, 25 KO).

«Я думаю, что нам нужно покончить с этим делом. Если Тайсон не выиграет следующий бой, то не будет никакого боя с Джошуа. Поэтому ему необходимо победить Усика», – сказал Браун.

Энтони Джошуа сразится за титул IBF против Даниеля Дюбуа, бой состоится в Лондоне 21 сентября 2024 года.

Реванш Усик – Фьюри назначен на декабрь.

sport.ua