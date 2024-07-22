Тото Вольфф: McLaren стала новой точкой отсчёта

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф считает, что после победного дубля в Венгрии McLaren стала новым ориентиром для всех…

Тото Вольфф: «Нужно признать, что McLaren сейчас явно лидирует в любых условиях. Это новая точка отсчёта.

Здорово, что есть ещё одна команда, добившаяся серьёзного прогресса и способная завоевать победный дубль. Это хорошо для всех нас. Пока мы не можем им противостоять, но однажды мы навяжем им борьбу.

Red Bull и McLaren догнать будет сложно, наша реальная цель – борьба с Ferrari и третье место в Кубке конструкторов. Эти ожидания основаны на том, чего мы добились, выиграв гонки в Австрии и Сильверстоуне».

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