Челси начал переговоры с голкипером Вильярреала

Йоргенсен может перейти в Премьер-Лигу

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска попросил клуб найти нового голкипера, который бы конкурировал с Робертом Санчесом.

По словам Фабрицио Романо, "синие" начал переговоры по трансферу вратаря "Вильярреала" Филиппа Йоргенсена. Хотя соглашение с иранским клубом еще не достигнуто, уже начались переговоры с самим игроком, который заинтересован в переходе.

Филипп в прошлом сезоне провел 37 матчей, в которых пропустил 64 мяча; 6 поединков сыграл в ничью.

Читайте такжеЧелси подписал талантливого защитника Атланты Юнайтед

www.ua-football.com