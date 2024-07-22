Челси начал переговоры с голкипером Вильярреала

Йоргенсен может перейти в Премьер-Лигу
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Главный тренер "Челси" Энцо Мареска попросил клуб найти нового голкипера, который бы конкурировал с Робертом Санчесом.
По словам Фабрицио Романо, "синие" начал переговоры по трансферу вратаря "Вильярреала" Филиппа Йоргенсена. Хотя соглашение с иранским клубом еще не достигнуто, уже начались переговоры с самим игроком, который заинтересован в переходе.
Филипп в прошлом сезоне провел 37 матчей, в которых пропустил 64 мяча; 6 поединков сыграл в ничью.
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