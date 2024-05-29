Хэмилтон отдал новое переднее антикрыло Расселлу

В Монако новое антикрыло стояло только на машине Джорджа Расселла…

Джордж Расселл: «В Монако у нас было только одно переднее антикрыло. Во вторник было решено, что мы подбросим монетку и решим, кому оно достанется.

Льюис сказал, что опробовал его на симуляторе и решил отдать мне. Если бы мы допустили ошибку в квалификации и повредили его, очевидно, что это переднее крыло мы не смогли бы использовать, пришлось бы [в условиях закрытого парка] поставить старое и стартовать с пит-лейн. Я рискнул, решив для себя, что это запоздавший подарок на день рождения с его стороны».

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