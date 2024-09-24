Лоран Мекис: Мы слишком публично выбирали состав

Руководитель команды RB Лоран Мекис признал, что критика гонщиков и выбор состава на 2025-й был излишне публичным, что подвергло их лишнему прессингу…

Лоран Мекис: «Нет ничего плохого в том, чтобы оценивать выступления своих гонщиков каждые несколько гонок, но мы слишком открыто говорили об этом.

Мы подвели итоги после первой части сезона, потом перед летними каникулами, на каком-то этапе сказали: «Посмотрим, что будет после Сингапура, и поговорим об этом».

Это часть игры. Иногда прессинг оказывался слишком серьёзным, прежде всего для Даниеля. В этом году у него было много таких моментов. Конечно, эти парни — спортсмены высокого уровня, и они знают, как с этим справляться, но иногда это давление немного излишне».

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