Реал Мадрид – Алавес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Реал Мадрид – Алавес: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.09.24 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
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"Реал" будет пытаться добыть пятую кряду победу во всех турнирах в матче против команды, которая стремительно ворвалась в список испанских середняков за последний год.
"Алавес", в свою очередь, в прошлом туре обыграл "Севилью". Баски играют просто — много бегают, атакуют вертикально, задействуют фланги. Если дать им пространство за спинами — они его используют, к гадалке не ходи. Но кто сказал, что "Реал" его даст?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 24 сентября.
Примера. 6 тур.
24 сентября. 22:00. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
Главный судья: Алехандро Муньис Руис
Трансляция: Megogo Football 1
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Трансляция матча “Реал Мадрид” — “Алавес” Смотреть трансляцию