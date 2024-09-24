«Будет трудно попадать». Валлин сообщил, сможет ли Усик снова одолеть Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Отто Валлин

Известный шведский супертяж Отто Валлин высказался о возможном реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Усик нокаутировал Дюбуа более полутора лет назад. Может ли все закончиться по-другому в реванше? Возможно. Проблема в том, что по Усику будет трудно попадать, а в бою с Джошуа Даниэль почти все попадал. Дюбуа может победить, но я все-таки считаю, что Усик должен забирать этот реванш, если он состоится», – сказал Дюбуа.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua