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Футбол

Англия – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Джуд Беллингем против своих друзей из Мадрида

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Одной из главных интриг этого товарищеского матча: кто из представителей королевского клуба лучше себя проявит. В составе англичан есть Джуд Беллингем, а за Бразилию выступают Винисиус Жуниор и Родриго. Интересно, у кого из них получится лучше проявить себя?

    Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 6 марта.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Международный товарищеский матч

    23 марта. 21:00. Лондон. "Уэмбли"

    Главный судья: Артур Соареш Диаш (Португалия)

    Трансляция: Megogo Football 2

    Трансляция матча

    Англия – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

    Англия – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

    Англия – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

    В эфире

    Англия – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

    Трансляция матча Англия — Бразилия Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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