Англия – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Джуд Беллингем против своих друзей из Мадрида

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Одной из главных интриг этого товарищеского матча: кто из представителей королевского клуба лучше себя проявит. В составе англичан есть Джуд Беллингем, а за Бразилию выступают Винисиус Жуниор и Родриго. Интересно, у кого из них получится лучше проявить себя?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 6 марта.

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Международный товарищеский матч

23 марта. 21:00. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Трансляция: Megogo Football 2

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