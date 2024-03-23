Огромные деньги. Промоутер Фьюри уверен, что реванш с Усиком состоится

Instagram

Промоутер Фрэнк Уоррен убежден, что его клиент Тайсон Фьюри проведет два боя против Александра Усика, потому что ни один из боксеров не сможет отказаться от денег, которые предусмотрены за реванш.

«Оба получат огромные деньги. Тот, кто проиграет первый бой, точно активирует опцию о реванше, учитывая суммы в контракте. Очень большие деньги», — заявил Уоррен.

Первый бой должен был состояться 17 февраля, но из-за травмы Фьюри был перенесен на 18 мая.

Реванш Усик – Фьюри рискует остаться без статуса боя за все титулы

sport.ua