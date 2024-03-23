Минай оказался сильнее ЛНЗ в 17 туре УПЛ

Черкасский ЛНЗ уступил ужгородскому Минаю в перенесенном матче 17 тура Украинской Премьер-лиги.

Поединок завершился со счетом 1:2. В первом тайме отличился Тимур Кораблин на 33-й минуте. На 59 минуте Денис Устименко удвоил преимущество Миная. В составе ЛНЗ в конце матча голом отличился Арад Бар.

Чемпионат Украины — УПЛ

17 тур, 23 марта

ЛНЗ — Минай 1:2 (0:1)

Гол: 0:1 — 33 Кораблин, 0 :2 — 59 Устименко, 1:2 — 93 Бар

ЛНЗ: Пеньков, Каплиенко, Насонов, Салиху (Эйнел 46), Пасич (Норенков 46), Яшари, Ковалев, Бар, Рыбалка (Хобленко 53), Шестаков (Наумец 46), Молло (Олейник 60).

Минай: Кемкин, Прокопчук, Чуев, Скиба, Кисель (Дмитрук 66), Петько, Витенчук (Семотюк 55), Кораблин ( Вашкеба 76), Устименко (Попов 76), Ременяк (Корнийчук 46), Вакула.

Предупреждение: Рыбалка 27, Норенков 74, Ковалев 89

Минай одержал первую выездную победу в этом сезоне.

Результат поединка не изменил положения команд в турнирной таблице УПЛ. ЛНЗ занимает 8 место с 25 очками, отставая от Ворсклы на 4 зачетных пункта. Закарпатский клуб остается главным аутсайдером чемпионата, занимая 16 место.

Напомним, что Минай в предыдущем матче уступил действующему чемпиону Шахтеру. Со своей стороны ЛНЗ расписал ничью с Днепром-1.

champion.com.ua