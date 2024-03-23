Майами. Ангелина Калинина против Арины Соболенко в третьем круге: превью матча

Украинская теннисистка Ангелина Калинина будет играть за выход в четвертый круг турнира WTA 1000 в Майами. Поединок против второй ракетки мира Арины Соболенко пройдет в ночь на 24 марта и начнется в 02:30 по киевскому времени

Дата рождения: 07/02/1997 (27 лет)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост: 180 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: —

Высший рейтинг WTA: 25 (22/05/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 23.03.2024): 350/200

Призовые за карьеру: $3,220,749

Дата рождения: 05/05/1998 (25 лет)

Место рождения: Минск, беларусь

Рост: 182 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 14 (2024 — Australian Open; 2023 — Adelaide 1, Australian Open, Madrid; 2021 — Abu Dhabi, Madrid; 2020 — Doha, Ostrava, Linz; 2019 — Shenzhen, Wuhan, Zhuhai; 2018 — New Haven, Wuhan)

Высший рейтинг WTA: 1 (11/09/2023) — 8 недель в статусе первой ракетки мира (26-й результат в истории)

Побед/Поражений за карьеру (на 23.03.2024): 374/178

Призовые за карьеру: $22,717,584

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Ангелина Калинина

R1: BYE

R2: Каролин Возняцки (Дания, №129) 5:7, 7:5, 6:4 — отыграла 1 матчбол

Арина Соболенко

R1: BYE

R2: Паула Бадоса (Испания, №80) 6:4, 6:3

История на турнире

Ангелина Калинина — 3/2 | Калинина третий играет на турнире в Майами. В 2022 году она дошла до четвертого круга.

Арина Соболенко — 7/5 | Соболенко шестой раз выступает на соревнованиях в Майами. Ее лучший результат на этом турнире — четвертьфинал в 2021 и 2023 годах.

Выступления на харде (на 23/03/2024):

Ангелина Калинина — 101/84 (6/8 в этом году)

Арина Соболенко — 239/94 (14/3 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Ангелина Калинина — 5/8

Grand Slam — 0/1 | AO — R1

WTA 1000 — 1/3 | Доха — R2, Дубай — R1, Индиан-Уэллс — R2

WTA 500 — 1/3 | Брисбен — R2, Аделаида — R1, Абу-Даби — R2

WTA 250 — 3/1 | Остин — 1/2

Арина Соболенко — 13/3

Grand Slam — 7/0 | AO — ТИТУЛ

WTA 1000 — 2/2 | Дубай — R2, Индиан-Уэллс — R4

WTA 500 — 4/1 | Брисбен — Финал

Последние 5 матчей:

Ангелина Калинина — В, П, П, В, В

Арина Соболенко — В, П, В, В, П

Национальный фактор:

Ангелина Калинина — 3/2 | В прошлом году Калинина проиграла Виктории Азаренко на турнире в Аделаиде;

Арина Соболенко — 15/9 | Соболенко выиграла пять последних матчей против украинских теннисисток, в том числе один в этом году — против Леси Цуренко на Australian Open;

Ангелина Калинина проведет свой 132-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 65 побед (50%).

Арина Соболенко проведет свой 357-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 273 победы (70%).

Ангелина Калинина проведет свой 129-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 22 победы (55%).

Арина Соболенко проведет свой 123-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 83 победы (68%).

Ангелина Калинина шестой раз сыграет против теннисистки топ-5. На счету украинки одна победа в предыдущих матчах — против Марии Саккари (№5) в Истбурне в 2022 году. Калинина впервые сыграет против второй ракетки мира.

Победительница этого матча получит $101,000 призовых и 120 рейтинговых очков. Проигравшая — $59,100 призовых и 65 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает фавориткой матча Арину Соболенко и предлагает на ее победу коэффициент — 1,12. Успех Ангелины Калининой в этом матче оценивается коэффициентом — 7,85.

Похожие коэффициенты предлагают букмекеры Favbet. Победа Ангелины Калининой — 8,30, а победа Арины Соболенко — 1,12.

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