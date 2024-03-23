Майами. Ангелина Калинина против Арины Соболенко в третьем круге: превью матча

Украинская теннисистка Ангелина Калинина будет играть за выход в четвертый круг турнира WTA 1000 в Майами. Поединок против второй ракетки мира Арины Соболенко пройдет в ночь на 24 марта и начнется в 02:30 по киевскому времени
Дата рождения: 07/02/1997 (27 лет)
Место рождения: Новая Каховка, Украина
Рост: 180 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: —
Высший рейтинг WTA: 25 (22/05/2023)
Побед/Поражений за карьеру (на 23.03.2024): 350/200
Призовые за карьеру: $3,220,749
Дата рождения: 05/05/1998 (25 лет)
Место рождения: Минск, беларусь
Рост: 182 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 14 (2024 — Australian Open; 2023 — Adelaide 1, Australian Open, Madrid; 2021 — Abu Dhabi, Madrid; 2020 — Doha, Ostrava, Linz; 2019 — Shenzhen, Wuhan, Zhuhai; 2018 — New Haven, Wuhan)
Высший рейтинг WTA: 1 (11/09/2023) — 8 недель в статусе первой ракетки мира (26-й результат в истории)
Побед/Поражений за карьеру (на 23.03.2024): 374/178
Призовые за карьеру: $22,717,584
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H2H: 0-0
Путь на турнире
Ангелина Калинина
R1: BYE
R2: Каролин Возняцки (Дания, №129) 5:7, 7:5, 6:4 — отыграла 1 матчбол
Арина Соболенко
R1: BYE
R2: Паула Бадоса (Испания, №80) 6:4, 6:3
История на турнире
Ангелина Калинина — 3/2 | Калинина третий играет на турнире в Майами. В 2022 году она дошла до четвертого круга.
Арина Соболенко — 7/5 | Соболенко шестой раз выступает на соревнованиях в Майами. Ее лучший результат на этом турнире — четвертьфинал в 2021 и 2023 годах.
Выступления на харде (на 23/03/2024):
Ангелина Калинина — 101/84 (6/8 в этом году)
Арина Соболенко — 239/94 (14/3 в этом году)
Выступления в сезоне 2024
Ангелина Калинина — 5/8
Grand Slam — 0/1 | AO — R1
WTA 1000 — 1/3 | Доха — R2, Дубай — R1, Индиан-Уэллс — R2
WTA 500 — 1/3 | Брисбен — R2, Аделаида — R1, Абу-Даби — R2
WTA 250 — 3/1 | Остин — 1/2
Арина Соболенко — 13/3
Grand Slam — 7/0 | AO — ТИТУЛ
WTA 1000 — 2/2 | Дубай — R2, Индиан-Уэллс — R4
WTA 500 — 4/1 | Брисбен — Финал
Последние 5 матчей:
Ангелина Калинина — В, П, П, В, В
Арина Соболенко — В, П, В, В, П
Национальный фактор:
Ангелина Калинина — 3/2 | В прошлом году Калинина проиграла Виктории Азаренко на турнире в Аделаиде;
Арина Соболенко — 15/9 | Соболенко выиграла пять последних матчей против украинских теннисисток, в том числе один в этом году — против Леси Цуренко на Australian Open;
Ангелина Калинина проведет свой 132-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 65 побед (50%).
Арина Соболенко проведет свой 357-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 273 победы (70%).
Ангелина Калинина проведет свой 129-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 22 победы (55%).
Арина Соболенко проведет свой 123-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 83 победы (68%).
Ангелина Калинина шестой раз сыграет против теннисистки топ-5. На счету украинки одна победа в предыдущих матчах — против Марии Саккари (№5) в Истбурне в 2022 году. Калинина впервые сыграет против второй ракетки мира.
Победительница этого матча получит $101,000 призовых и 120 рейтинговых очков. Проигравшая — $59,100 призовых и 65 рейтинговых очков.
Котировки букмекеров:
Компания Vbet считает фавориткой матча Арину Соболенко и предлагает на ее победу коэффициент — 1,12. Успех Ангелины Калининой в этом матче оценивается коэффициентом — 7,85.
Похожие коэффициенты предлагают букмекеры Favbet. Победа Ангелины Калининой — 8,30, а победа Арины Соболенко — 1,12.
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