Рейтинг WTA. Кис повторила свой персональный рекорд, вернувшись в топ-10, Лис дебютировала в топ-100

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновлённый рейтинг
Чемпионка Australian Open Мэдисон Кис впервые с января 2023 года вернулась в топ-10 рейтинга и поднялась на седьмое место. Отметим, что это личный рекорд американки в мировом рейтинге, который она установила ещё в октябяре 2016 года.
Паула Бадоса, дошедшая до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии, также вернулась в первую десятку рейтинга после длительного перерыва. В последний раз она входила в топ-10 в октябре 2022 года.
Ева Лис, которая попала в основную сетку Australian Open в статусе “лаки лузера” и смогла дойти до 1/8 финала, впервые вошла топ-100 рейтинга.
ТОП-10 рейтинга WTA (на 27.01.2025)
1. Арина Соболенко (-) – 8956 очков
2. Ига Швёнтек (Польша) – 8770 очков
3. Коко Гауфф (США) – 6538 очков
4. Жасмин Паолини (Италия) – 5289 очков
5. Елена Рыбакина (Казахстан) – 4893 очка (+2)
6. Джессика Пегула (США) – 4861 очко
7. Мэдисон Кис (США) – 4680 очков (+7)
8. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4095 очков (-3)
9. Эмма Наварро (США) – 3709 очков (-1)
10. Паула Бадоса (Испания) – 3608 очков (+2)
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Личные рекорды теннисисток из топ-100:
20. Юлия Путинцева (+3)
50. Эшлин Крюгер (+2)
67. Сюзан Ламенс (+10)
91. Ева Лис (+37) – дебют в топ-100
95. Кимберли Биррелл (+6)
Чемпионская гонка WTA (на 27.01.2025)
1. Мэдисон Кис (США) – 2554 очка (+28)
2. Арина Соболенко (-) – 1800 очков (-1)
3. Ига Швёнтек (Польша) – 1105 очков (+1)
4. Коко Гауфф (США) – 930 очков (-2)
5. Паула Бадоса (Испания) – 841 очко
6. Эмма Наварро (США) – 539 очков
7. Диана Шнайдер (-) – 489 очков
8. Полина Кудерметова (-) – 488 очков (-5)
9. Джессика Пегула (США) – 455 очков
10. Мирра Андреева (-) – 435 очков (-4)
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Фото: Getty Images.
btu.org.ua