Рейтинг WTA. Кис повторила свой персональный рекорд, вернувшись в топ-10, Лис дебютировала в топ-100

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновлённый рейтинг



Чемпионка Australian Open Мэдисон Кис впервые с января 2023 года вернулась в топ-10 рейтинга и поднялась на седьмое место. Отметим, что это личный рекорд американки в мировом рейтинге, который она установила ещё в октябяре 2016 года.

Паула Бадоса, дошедшая до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии, также вернулась в первую десятку рейтинга после длительного перерыва. В последний раз она входила в топ-10 в октябре 2022 года.

Ева Лис, которая попала в основную сетку Australian Open в статусе “лаки лузера” и смогла дойти до 1/8 финала, впервые вошла топ-100 рейтинга.

ТОП-10 рейтинга WTA (на 27.01.2025)

1. Арина Соболенко (-) – 8956 очков

2. Ига Швёнтек (Польша) – 8770 очков

3. Коко Гауфф (США) – 6538 очков

4. Жасмин Паолини (Италия) – 5289 очков

5. Елена Рыбакина (Казахстан) – 4893 очка (+2)

6. Джессика Пегула (США) – 4861 очко

7. Мэдисон Кис (США) – 4680 очков (+7)

8. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4095 очков (-3)

9. Эмма Наварро (США) – 3709 очков (-1)

10. Паула Бадоса (Испания) – 3608 очков (+2)

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Личные рекорды теннисисток из топ-100:

20. Юлия Путинцева (+3)

50. Эшлин Крюгер (+2)

67. Сюзан Ламенс (+10)

91. Ева Лис (+37) – дебют в топ-100

95. Кимберли Биррелл (+6)

Чемпионская гонка WTA (на 27.01.2025)

1. Мэдисон Кис (США) – 2554 очка (+28)

2. Арина Соболенко (-) – 1800 очков (-1)

3. Ига Швёнтек (Польша) – 1105 очков (+1)

4. Коко Гауфф (США) – 930 очков (-2)

5. Паула Бадоса (Испания) – 841 очко

6. Эмма Наварро (США) – 539 очков

7. Диана Шнайдер (-) – 489 очков

8. Полина Кудерметова (-) – 488 очков (-5)

9. Джессика Пегула (США) – 455 очков

10. Мирра Андреева (-) – 435 очков (-4)

> РЕЙТИНГ WTA на 27 января 2025 года | одиночный разряд

> РЕЙТИНГ WTA на 27 января 2025 года | парный разряд



Фото: Getty Images.

btu.org.ua