Прометей разгромил Пярну в регулярном чемпионате Латвийско-эстонской баскетбольной лиги

Илья Сидоров оформил дабл-дабл

Прометей добыл уверенную победу над Пярной в регулярном чемпионате Латвийско-эстонской баскетбольной лиги — 101:74.

За украинским клубом остались три четверти из четырех. Лучшим снайпером команды в матче стал Марч, который набрал 18 очков. Отметим также и дабл-дабл (13 очков и 12 передач) Сидорова.

Коллектив Ронена Гинзбурга останется на втором месте по итогам регулярного чемпионата. Первое место — у Калев/Крамо. Пярну занимает восьмую позицию.

В заключительном матче «регулярки» Прометей сыграет с Талтехом. Встреча состоится 27 марта.

Латвийско-эстонская баскетбольная лига. Регулярный чемпионат

Прометей — Пярну — 101:74 (24:15, 23:28, 28:20, 26:11)

Прометей: Марч (18), Кеннеди (17), Балвин (15), Одиасе (14), Бобров (13), Сидоров (13 + 12 ассистов), Ткаченко (9), Санон (2)

Источник