Овечкин вернется на лед через неделю? Без него у «Вашингтона» прервалась рекордная серия побед

Овечкин может сыграть за «Вашингтон» до рождественского перерыва в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. Фото Imagn Images, USA Today Sports Погоня за рекордом Гретцки скоро возобновится.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, восстанавливающийся после травмы, может вернуться на лед еще до рождественского перерыва в НХЛ, сообщил инсайдер Пьер Лебрюн.

«Возможно, он вернется либо на одну игру перед праздничной паузой, либо будет готов выйти уже после нее», — цитирует журналиста The Athletic.

В НХЛ в период с 25 по 27 декабря матчи не проводятся. А во вторник, 24 декабря, «Кэпиталз» в гостях сыграют с «Бостоном». Вероятность возвращения в строй к этой встрече велика, в противном случае Ови будет готов к игре против «Торонто» 29 декабря.

Россиянин получил перелом левой малоберцовой кости левой ноги в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) в ночь на 19 ноября по московскому времени. Сообщалось, что он выбыл на срок от четырех до шести недель.

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Что сказал Карбери

На прошлой неделе Овечкин впервые после травмы принял участие в командной тренировке в бесконтактном джерси. Позже 39-летний форвард отправился вместе с одноклубниками на двухматчевый выезд, в рамках которого столичный коллектив проиграл «Далласу» (1:3) и «Чикаго» (2:3).

Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери отметил, что нападающий находится на финишной прямой и прогрессирует в восстановлении.

«Все идет по плану. У него не было никаких проблем, и он движется в правильном направлении. Сейчас Ови находится на последнем этапе, на финишной прямой». Посмотрим, как пройдет неделя», — заявил Карбери журналистам.

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Как «Вашингтон» выступает без Овечкина

Российский форвард пропустил уже 13 матчей, в которых у «Кэпиталз» восемь побед и пять поражений.

17 декабря «Вашингтон» против «Далласа» прервал рекордную выигрышную серию на выезде в НХЛ. Команда Спенсера Карбери не уступала на выезде с 4 ноября, когда проиграли «Каролине» (2:4). После этого она провела десять успешных игр, включая разгром «Сент-Луиса» (8:1).

«Кэпиталз» занимают второе место в Восточной конференции с 44 очками. В общей таблице лиги команда уступает лишь «Виннипегу» и «Нью-Джерси», которые провели больше матчей.

На счету Овечкина в этом сезоне 25 (15+10) очков в 18 играх. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

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