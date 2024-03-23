Опатия (М15). Овчаренко впервые с ноября 2022 года сыграет в финале турнира ITF в одиночном разряде

Украинский теннисист одержал победу в полуфинале турнира ITF М15 в Хорватии

В матче за выход в финал, Александр Овчаренко (№788 АТР) чуть более чем за два часа, переиграл австрийского теннисиста Себастьяна Соргера (№708 АТР). Украинец допустил пять двойных ошибок, проиграл три гейма на своей подаче и сделал пять брейков. Во втором сете Овчаренко отыгрался со счета 2:5 и спас два сетбола.

22-летний Александр Овчаренко впервые с ноября 2022 года сыграет в финале турнира ITF в одиночном разряде (всего шестой раз в карьере) и попробует выиграть свой четвертый титул. В решеющем матче турнира соперником украинца будет итальянец Федерико Арнаболди (№586 АТР).

btu.org.ua