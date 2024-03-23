Левый берег разгромил Ниву Бузову, Карпаты дожали СК Полтаву: результаты матчей Первой лиги

Прошли матчи второго этапа футбольного сезона-2023/24 в украинской Первой лиге.
Чемпионат Украины — Первая лига 1 тур, 23 марта Группа повышения в классе
Нива Бузова — Левый берег 1: 5 (0:1)
Голы: 0:1 — 37 Акимов, 1:1 — 48 Мисюра, 1:2 — 67 Дедух, 1:3 — 77 Синица, 1:4 — 79 Сухоручко, 1:5 — 90+1 Сидней
Эпицентр — ФСК Мариуполь 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 — 39 Кравчук, 1:1 — 83 Зубков
Карпаты — СК Полтава 2:1 (0:0)
Гол: 1:0 — 54 Полегенько, 1:1 — 79 Бужин, 2:1 — 90+4 Слегка (пен)
Группа «выбывание»:
Чернигов — Подолье 2:2 (0:2)
Голы: 0:1 — 6 Боженар, 0:2 — 20 Оробец, 1:2 — 65 Кривобороденко, 2:2 — 70 Федосов
МФК Металлург — Хуст 1:4 (1:1)
<p Голы: 1:0 — 20 Васильченко, 1:1 — 20 Шевчук, 1:2 — 48 Новиков, 1:3 — 73 Чабан, 1:4 — 75 Хорошего
Накануне Ингулец вырвал победу над Прикарпатьем, а Нива Тернополь одолела Горняк-Спорт. Украинская Первая Лига-2023/24 — Группа «Чемпионская»: матчей, турнирная таблица