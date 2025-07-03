Защитник Ливерпуля попрощался с клубом. ВИДЕО

Защитник "Ливерпуля" попрощался с клубом.

Джарелл Кванса опубликовал прощальный пост с английским клубом и прикрепил видео. Защитник поблагодарил команду и болельщиков и пообещал наблюдать за "Ливерпулем".

"С того момента, как я вошел в двери Академии в возрасте 5 лет, я мечтал о том, что однажды надену футболку "Ливерпуля" на "Энфилде". Спустя 17 лет я могу сказать, что осуществил эту мечту.

Моим товарищам по команде спасибо за то, что приняли меня, подталкивали и верили в меня. Я многому научился, находясь на поле и в раздевалке с такими удивительными людьми, и никогда не забуду те невероятные воспоминания, которые мы пережили.

Сотрудники, тренеры и все, кто работает за кулисами, – ваша вера и преданность делу всегда были постоянным источником мотивации. Вы помогли мне вырасти не только как футболисту, но и как человеку.

А болельщики – ваша поддержка всегда была непревзойденной. Будь то на "Энфилде" или вдали от дома, ваше пение никогда не переставало меня вдохновлять. Я буду носить это с собой, куда бы я ни отправился.

"Ливерпуль" всегда будет занимать особое место в моем сердце. Это не просто клуб – это семья! На этом мы с вами прощаемся, но я всегда буду следить за вами – однажды красный, навсегда красный", – написал защитник.