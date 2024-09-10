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Футбол

Президент Баварии: Мусиала мог бы стать вторым Томасом Мюллером

Мнение функционера

Президент Баварии: Мусиала мог бы стать вторым Томасом Мюллером

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Президент "Баварии" Герберт Хайнер высказался о продлении контракта с полузащитником Джамалом Мусиалой.

    "Мы хотим сделать все возможное, чтобы удержать его как можно дольше.

    Как мне кажется, он мог бы стать вторым Томасом Мюллером и играть за "Баварию" в течение следующих 20 лет", – приводит слова Хайнера журналист Мануэль Бонке.

    21-летний Мусиала выступает за основную команду "Баварии" с 2020 года, и провёл за это время 166 матчей, в которых отличился 44 забитыми голами и 31 ассистом.

    www.ua-football.com

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