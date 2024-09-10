Президент Баварии: Мусиала мог бы стать вторым Томасом Мюллером

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Президент "Баварии" Герберт Хайнер высказался о продлении контракта с полузащитником Джамалом Мусиалой.

"Мы хотим сделать все возможное, чтобы удержать его как можно дольше.

Как мне кажется, он мог бы стать вторым Томасом Мюллером и играть за "Баварию" в течение следующих 20 лет", – приводит слова Хайнера журналист Мануэль Бонке.