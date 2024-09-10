Промоутер Дюбуа рассказал, за счет чего можно выиграть бой с Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниеля Дюбуа (21-2, 20 KO), считает, что уровень оппозиции его клиента и вера в себя, которую принес ему бой против Филип Хрговича, могут сыграть решающую роль в поединке против Энтони Джошуа (28-3, 25 KO).

«В последних боях Джошуа не дрался против качественных соперников и не принимал то, что я бы назвал солидными ударами. Я хочу, чтобы он выходил и наносил удары правой рукой по Дюбуа, потому что именно в этом месте он уязвим.

Джошуа можно легко поймать на встречный удар. И вот что я вам скажу: это будет решающим моментом. Кто бы ни пропустил контрудар, как он на него отреагирует. Я говорю не про нокаут, а первый сильный удар. Как они на него отреагируют? Я думаю, что Джошуа будет отступать, если его зацепить, а если он будет отступать, то это будет наша победа», – сказал Уоррен.

Дюбуа проведет первую защиту титула IBF в бою с Энтони Джошуа, который состоится в Лондоне 21 сентября 2024 года.

sport.ua