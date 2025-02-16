Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO

ESPN

В ночь с 14 на 15 февраля в американском Нью-Йорке на Madison Square Garden состоялся титульный поединок в легком весе.

На ринг вышли чемпион мира по версии WBO Денис Беринчик (19–0, 9 КО) из Украины и претендент Кейшон Дэвис (12–0, 8 КО) из США.

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На кону будет стоял титул WBO, который Беринчик выиграл в мае 2024 года в бою против мексиканца Эмануэля Наваррете. Зато Дэвис предыдущий бой провел в ноябре 2024 года, когда во 2-м раунде отправил в нокаут Густаво Лемоса из Аргентины.

Это была первая защита пояса для украинца. Начало боя было очень сумбурным. В 3-м раунде Беринчик неудачно стал на колено после удара соперника, и судья спорно отсчитал нокдаун для украинца.

В перерыве у Беринчика из носа шла кровь. В 4-м раунде перевес Кейшона был явным, и он нокаутировал украинца. Это первое поражение Дениса на профи-ринге.

Беринчик проиграл Кейшону нокаутом в 4-м раунде и потерял пояс чемпиона WBO

ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде

Кейшон Девис (США) – Денис Беринчик (Украина) – KO 4/12

Результаты шоу бокса в Нью-Йорке

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Видеофрагменты боя

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