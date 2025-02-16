Алонсо с друзьями потренировался за рулём багги

Фернандо Алонсо активно готовится к своему 22-му сезону в Формуле 1 и в этот уик-энд решил привнести некоторое разнообразие в рутинную методику тренировок.

Вместе с друзьями, молодыми испанскими раллистами Алехандро Кахоном и Диего Руилобой, он отправился на трассу для автомобильного кросса и с удовольствием погонял на непривычной для себя машине – маленьком багги, который также называют кросс-картом.

Эту технику им предоставила команда Past Racing испанского предпринимателя Даниэля Алонсо, владельца компании MMR, которая производит разнообразные спортивные велосипеды.

Двукратный чемпион мира на своих страницах в социальных сетях в предельно краткой, но выразительной форме поделился впечатлениями о необычной тренировке: «Уик-энд = друзья + машины + тренировка + Past Racing», добавив к этому комментарию смайлик, изображающий аплодисменты.

Также стоит отметить, что карьерой Диего Руилобы теперь занимается A14 Management, компания Фернандо Алонсо – молодой гонщик в этом году дебютирует в категории WRC2 чемпионата мира по ралли, где ему предстоит выступать за команду Citroen.

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