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Футбол

АПЛ. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 1:0. Видеообзор матча

АПЛ. Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0. Видеообзор матча

    • В 25-м туре АПЛ состоялась встреча двух топовых клубов, но не топовых команд по состоянию на сегодня. В довольно равном матче "Тоттенхэм" победил "Манчестер Юнайтед". Героем игры оказался Маддисон, который забил единственный гол.

    "Шпоры" поднимаются на 12-е место, имея в активе 30 очков. А вот "красные дьяволы" опускаются на 15-ю позицию – у них 29 баллов. Огромная плотность в середине таблицы.

    АПЛ, 25-й тур

    Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

    Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

    "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед“ 1:0

    Гол: Маддисон (13)

    www.ua-football.com

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