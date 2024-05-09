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Футбол

Защитник Манчестер Сити заинтересовал Байер

Но игрок может остаться в аренде у Жироны

Защитник Манчестер Сити заинтересовал Байер

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Защитник "Манчестер Сити" Ян Коуто, который сейчас выступает за "Жирону" на правах аренды, заинтересовал "Байер".

    Немецкий клуб летом хочет вести переговоры с английским клубом о трансфере игрока. Со своей стороны "Манчестер Сити" готов рассмотреть любое предложение от "Байера".

    Но есть вероятность, что Коуто останется в "Жироне", но на правах аренды.

    Ян в этом сезоне в Ла Лиге сыграл 32 матча, в которых забил 1 гол и отдал 10 ассистов.

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