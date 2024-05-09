Рим. Надаль за три часа победил «квалифаера» в своем стартовом матче и дальше сыграет против девятой ракетки мира

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл свой стартовый матч на ATP Masters 1000 в столице Италии

Рим, Италия • 8-19 мая • грунт • €8,862,111

Действующий чемпион: Даниил Медведев (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания, PR) — Зизу Бергс (Бельгия, Q) 4:6, 6:3, 6:4

Рафаэль Надаль одержал свою 70-ю победу на турнире в Риме, где он десять раз становился чемпионом. В поединке против бельгийского «квалифаера» Надаль испанец два раза проиграл свою подачу и сделал три брейка, затратив на свою победу почти три часа игрового времени.

«Это был не самый лучший мой матч. Без сомнения, на тренировках я выглядел лучше, чем так, как я играл сегодня. Но я нашел способ победить и это так важно на старте турнира. Я слишком много не играл, потому моя игра стала слишком непредсказуемой», — поделился своими эмоциями после матча Рафаэль Надаль.

Испанец выиграл свой 410-й матч на турнирах серии «Мастерс» и остается лидером по этому показателю, опережая Новака Джоковича (403) и Роджера Федерера (381). Во втором круге соперником Надаля станет 9-й номер рейтинга АТР поляк Хуберт Хуркач.

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