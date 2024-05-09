Доменикали: Интерес болельщиков только растёт

После шести гонок сезона Макс Ферстаппен уверенно лидирует в личном зачёте на пути к четвёртому чемпионскому титулу. Некоторым болельщикам постоянные победы одного гонщика кажутся скучными, но руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали призывает их не переставать смотреть гонки, поскольку в любой момент ситуация может измениться.

Стефано Доменикали: «На протяжении всей истории Формула 1 переживала циклы, когда мы становились свидетелями доминирования великих гонщиков на протяжении многих лет. Один сменял другого и так далее, но этот фактор не отталкивал болельщиков.

Когда кто-то выигрывает много гонок, вы уже не можете отрицать, что он стал легендой. Необходимо уважать тот факт, что на данный момент Макс – лучший гонщик. Но, скорее раньше, чем позже, кто-то займёт его место впереди пелотона.

Я бы сказал, что очень небольшое число болельщиков считает гонки скучными. Мы продаем все билеты на трибуны практически по всему миру, а интерес только растёт. Если кто-то считает гонки скучными, они всё равно должны продолжать следить за спортом, поскольку в Формуле 1 многое происходит.

Борьба очень плотная, поэтому в любой момент всё может измениться. Я бы советовал тем, кому скучно, всё равно оставаться с нами».

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