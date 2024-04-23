Определился календарь матчей юношеской сборной Украины на Евро-2024

Юношеская сборная Украины U-19 по футболу узнала расписание матчей на чемпионате Европы-2024, которое состоится в Северной Ирландии.
Об этом сообщает УАФ.
Подопечные Дмитрия Михайленко сыграют с хозяином соревнований, Норвегией и Италией. Турнир продлится с 15 по 28 июля. Матч Северная Ирландия — Украина будет открывать соревнования. Первые два места квартета выйдут в полуфинал.
Расписание матчей сборной Украины U-19 на Евро-2024
Евро также является отбором на чемпионат мира-2025 U-20, который состоится в Чили. От европейского региона на турнир поедут пять команд: все полуфиналисты ЧЕ и победитель матча за 5 строчку, который между собой проведут третьи места групп.
Напомним, что юношеская сборная Украины уверенно победила швейцарцев в решающем матче квалификации и заняла первое место в квартете со Швейцарией, Латвией и Северной Македонией, выиграв все поединки с общим счетом 8:0.