Определился календарь матчей юношеской сборной Украины на Евро-2024

Юношеская сборная Украины U-19 по футболу узнала расписание матчей на чемпионате Европы-2024, которое состоится в Северной Ирландии.

Об этом сообщает УАФ.

Подопечные Дмитрия Михайленко сыграют с хозяином соревнований, Норвегией и Италией. Турнир продлится с 15 по 28 июля. Матч Северная Ирландия — Украина будет открывать соревнования. Первые два места квартета выйдут в полуфинал.

Расписание матчей сборной Украины U-19 на Евро-2024

15 июля, 21:00. Северная Ирландия — Украина

18 июля, 17:30. Норвегия — Украина

21 июля, 21:00. Украина – mdash; Италия

Евро также является отбором на чемпионат мира-2025 U-20, который состоится в Чили. От европейского региона на турнир поедут пять команд: все полуфиналисты ЧЕ и победитель матча за 5 строчку, который между собой проведут третьи места групп.

Напомним, что юношеская сборная Украины уверенно победила швейцарцев в решающем матче квалификации и заняла первое место в квартете со Швейцарией, Латвией и Северной Македонией, выиграв все поединки с общим счетом 8:0.

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