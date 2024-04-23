Барселона. Циципас и Рууд вторую неделю подряд сыграют друг с другом в финале турнира на грунте

На турнире АТР 500 в Барселоне определились участники решающего поединка

Барселона, Испания • 15-21 апреля • грунт • €2,938,695

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Душан Лайович (Сербия) 5:7, 6:4, 6:2

Каспер Рууд (Норвегия, 3) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 13) 7:6(6), 6:4

Стефанос Циципас пятый раз сыграл против Душана Лайовича и одержал четвертую победу. Греческий теннисист выиграл десятый матч подряд и вторую неделю подряд будет бороться за титул (на прошлой неделе он стал чемпионом в Монте-Карло). Циципас третий раз в карьере выдал серию из десяти побед (самая длинная — 11, в январе прошлого года) и 29-й раз сыграет в финале турнира АТР (13-й раз на грунте). В Барселоне грек уже дважды играл в решающем матче, но оба раза проиграл: в 2021 году Рафаэлю Надалю, а в прошлом сезоне Карлосу Алькарасу. Циципас будет бороться за свой 12-й чемпионский трофей (6-й на грунте) и первый на категории АТР 500.

Каспер Рууд второй раз обыграл Томаса Мартина Этчеверри в их втором очном поединке. Норвежский теннисист вторую неделю подряд дошел до финала: на прошлой неделе он уступил Стефаносу Циципасу в решающем матче «Мастерса» в Монте-Карло. Всего для Рууда это будет 22-й финал, в котором он будет бороться за свой 11-й титул. Рууд проиграл пять последних финальных матчей подряд и ни разу не выигрывал титул выше категории АТР 250.

Стефанос Циципас и Каспер Рууд сыграют друг с другом в пятый раз (четвертый раз в рамках АТР-тура). Грек лидирует в этом противостоянии — 3:2 (в рамках АТР-тура — 2:2).

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua