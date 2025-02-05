Ангелина Калинина – о волевой победе над Сюзан Ламменс: “В первом сете был не тот уровень, на котором я хотела играть”

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала свою победу в матче второго круга турнира WTA 250 в Клуж-Напоке против Сюзан Ламенс из Нидерландов



“В первом сете Ламенс начала играть просто замечательно. А мой уровень был явно не такой, чтобы соревноваться с ней на равных. После этой партии я пыталась изменить это, найти свой ритм, вернуть на ее половину корта как можно больше мячей, потому что первый сет пролетел так быстро…Это просто был не тот уровень, на котором я хотела играть.

Какие у меня цели на этом турнире? Завтра или когда бы это ни было у меня будет четвертьфинальный матч, поэтому моя цель сейчас сыграть в четвертьфинале и это все (смеется).”

За выход в полуфинал турнира в Клуж-Напоке Ангелина Калинина сыграет против победительницы встречи Марина Стакушич (Канада) – Александра Соснович (-).

btu.org.ua