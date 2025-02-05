Киев-Баскет одержал победу над Кривбассом в Суперлиге FAVBET-2024/25

Команда Дмитрия Забирченко одержала свою 16-ю победу в регулярном сезоне

Киев-Баскет в рамках черкасского бабла одержал победу над Кривбассом (79:68) в регулярном сезоне Суперлиги FAVBET-2024/25.

По итогам стартовой четверти команда Дмитрия Забирченко обеспечила себе комфортный отрыв в девять очков, а переход уходом на большой перерыв преимущество киевлян и вовсе достигло двенадцати пунктов.

Во второй половине встречи Киев-Баскет без особых трудностей удержал победный счет, а данная победа стала для него 16-й в регулярном сезоне.

Сразу двое игроков набрали в сегодняшнем матче по 25 очков. В составе Кривбасса это Михаил Бублик, а у Киев-Баскета — Павел Буренко (вчера, к слову, записавший в свой актив 19 очков в победном матче с Черкасскими Мавпами).

В турнирной таблице Киев-Баскет по-прежнему идет вторым, уступая лишь действующему чемпиону — Днепру. Кривбасс идет третьим — на счету команды 10 побед и 10 поражений в регулярном сезоне Суперлиги FAVBET-2024/25.

Свой следующий матч Киев-Баскет проведет 9 февраля против Днепра, а Кривбасс 13 февраля будет противостоять Прикарпатью-Говерле.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный сезон

Кривбасс — Киев-Баскет — 68:79 (14:23, 20:23, 17:14, 17:19)

Кривбасс: Бублик 25 + 4 подбора, Ловингс 15, Товкач 5, Быков 4, Водолазский 0 + 3 перехвата + 2 блок-шота — старт, Келли 12 + 6 подборов + 4 передачи, Хант 5, Триколенко 2, Рыкунов 0, Мельник 0

Киев-Баскет: Буренко 25 + 3 передачи — 6 потерь, Клевзуник 14 + 9 подборов, Сандул 7 + 4 передачи, Бур 2, Зайцев 0 — старт, Сушкин 10 + 5 передач, Карпюк 10 + 7 подборов — 4 потери, Сафонов 6, Кобылинский 0

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