«Рівне» вже гарантувало собі медалі у дебютному сезоні Суперліги. Наскільки це унікальне досягнення?

Перемога у півфінальній серії плей-оф Суперліги з «Київ-Баскетом» стала кульмінацією потужного дебютного сезону «Рівного» у топдивізіоні – команда, що лише минулого літа підвищилась у класі, вже точно отримає комплект нагород за підсумками сезону-2023/24.

Піднятися у трійку призерів з першої з спроби – це потужне досягнення, але не унікальне для українського клубного баскетболу. Навіть якщо не враховувати нагороди, здобуті реінкарнаціями ліквідованих команд з тим самим керівництвом (під цей критерій потрапляють щонайменше бронзи «Кривбасу»-2016, що фактично був продовженням старого «Кривбасбаскету», та «Біпи»-2023, утвореної об’єднанням усього, що залишилось від професійного баскетболу Одеської області після повномасштабного вторгнення РФ, із колишнім президентом «Хіміка» Сергієм Назаренком на чолі).

Ось попередні випадки:

🔹 у ковідному сезоні-2019/20 «Прометей» на момент зупинки дебютного для себе чемпіонату Суперліги йшов третім у турнірній таблиці – і отримав бронзові нагороди;

🔹 срібло у дебютному сезоні Суперліги здобув «Київ-Баскет», від якої точки клуб не відраховував би власну історію. Якщо від створення Михайлом Бродським проекту «Денді-Баскета», то у сезоні-1993/94 столична команда стала другою, програвши боротьбу за титул домінуючому у ті часи чемпіону «Будівельнику» (виграв перші шість чемпіонатів незалежної України поспіль). Якщо брати лише сучасну версію команди, то у сезоні-2018/19, коли «бджоли» дійшли до фіналу плей-оф, де зазнали поразки 0:3 від «Хіміка».

🔹 у розкольному сезоні-2015/16 столичне «Динамо», створене задля заповнення вакууму київських команд у Суперлізі («Будівельник» тоді пішов грати в опозиційний чемпіонат, а БК «Київ» вже було розформовано), теж дійшло до фіналу і програло «Хіміку» з рахунком 1:3. Клуб, який асоціюється, перш за все, із тренерською династією Рижових та жіночим баскетболом, продовжує своє існування – у сезоні-2023/24 «Динамо» було однією з шести команд-учасниць жіночої Суперліги, а в історичному розрізі ділить з запорізькою «Козачкою» звання найбільш титулованої організації часів незалежності (у них по дев’ять комплектів золотих нагород);

🔹 у іншому розкольному сезоні, кампанії-2008/09, у Суперлізі дебютував «Донецьк», виборовши промоушн завдяки перемозі у Вищій лізі. Класний склад з тим самим Пі Джеєм Такером та хороша тренерська робота Ігорса Міглінієкса допомогли «тиграм» створити апсет у півфіналі плей-оф проти БК «Київ» і взяти срібло (фінал програли «Азовмашу» з рахунком 0:3);

🔹 і, нарешті, поки що єдине в історії нашого клубного баскетболу золото з першої ж спроби, якщо винести за дужки перемогу «Будівельника» у найпершому офіційному чемпіонаті України у 1992-му, здобув БК «Київ» у сезоні-1999/2000. З молодим Станіславом Медведенком у складі, який вже за рік виграє перше з двох своїх чемпіонств в НБА у «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакіла О’Ніла та Кобі Браянта.

Тож «Рівне» – щонайменше шостий дебютант Суперліги, якому вдалося дістатися до нагород у першому сезоні. І з огляду на турбулентність українського клубного баскетболу як явища (з сезону-2016/17, який завершив другий розкол чемпіонату, і до сьогодні постійно у топдивізіоні грали лише три клуби – «Дніпро», «Черкаські Мавпи» та «Запоріжжя»), навряд чи останній.

Фото: ФБУ, БК «Хімік» / Facebook

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