Челси – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Михаил Мудрик должен прибавлять

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В последнее время украинский вингер "Челси" не очень впечатляет своими выступлениями, несмотря на доверие от Маурисио Почеттино. Хотя как доверие, на самом деле у наставника "синих" нет особых альтернатив.

Михаил должен прибавлять и продемонстрировать, почему он должен в дальнейшем оставаться в основе команды. Ожидаем феерию от украинца против "Тоттенхэма".

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в четверг, 2 мая.

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Трансляция матча «Челси» — «Тоттенхэм» Смотреть трансляцию

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