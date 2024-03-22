Сногсшибательная статистика Панарина. Артемий сделал седьмой хет-трик в карьере и побил личный рекорд

Панарин сделал седьмой хет-трик в карьере и побил личный рекорд

Артемий Панарин. Фото USA Today Sports Он уже забил больше 40 голов, на очереди — отметка в 100 очков.

Артемий Панарин забросил три шайбы в ворота «Бостона» (5:2) и оформил седьмой хет-трик в заокеанской карьере. Любопытно, что во всех семи играх принимали участие «рейнджеры». В пяти случаях российский форвард огорчал соперников команды из Нью-Йорка, дважды ее саму, выступая за «Чикаго» и «Коламбус».

Панарин — великолепный! Хет-триком впервые выбил 40 голов за сезон и мчится к сотне очков за регулярку

Три из семи хет-триков Панарина пришлись на сезон-2023/24. По числу сверхрезультативных матчей Артемий делит третье место в нынешнем чемпионате с соотечественником Кириллом Капризовым, американцем Броком Бесером и канадцами Джорданом Маршессо и Брэйденом Поинтом.

Четыре хет-трика в активе Зака Хаймана, шесть — у лучшего снайпера лиги Остона Мэттьюса.

Сделав хет-трик в Бостоне, Артемий довел результативный счет до 97 очков и установил новый карьерный рекорд. Два года назад Панарин остановился на 96 баллах, пять лет назад — на 95.

Ранее Артемий отметился уже личным снайперским достижением. Никогда ранее он не забрасывал более 32 шайб, а сейчас уже 41.

Панарин — 13-й российский форвард, которому покорилась отметка в 40 голов в регулярном чемпионате.

Из продолжающих заокеанскую карьеру игроков до этого рубежа добирались Владимир Тарасенко (однажды), Кирилл Капризов (дважды), Евгений Малкин, Никита Кучеров (по три раза) и Александр Овечкин (фантастические 13 раз).

За пять лет в «Рейнджерс» Панарин набрал 438 очков — значительно больше, чем любой из партнеров по команде. Шведский форвард Мика Зибанеджад отстает на 81 балл, американский защитник Адам Фокс — на 144.

Четвертое место в бомбардирском списке занимает лучший снайпер «рейнджеров» в последние годы Крис Крайдер. Он забил на 24 гола больше, чем Панарин, но сделал на 191 передачу меньше.

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