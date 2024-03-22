Кучеров проводит лучший сезон. Осталось шесть очков до суперрекорда русских игроков в НХЛ

Кучерову осталось шесть очков до рекорда россиян в НХЛ

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports Никита в шаге от достижения, которое установил сам же пять лет назад.

Никита Кучеров сделал четыре голевые передачи в матче против «Сан-Хосе» (4:1) и во второй раз в карьере преодолел отметку в 120 очков. Личный (а заодно и российский рекорд) форвард «Тампы» установил пять лет назад, набрав 128 баллов в сезоне-2018/19. Чтобы переписать достижение, Никите нужно принять участие в семи голевых комбинациях в оставшихся матчах регулярки. Кстати, второй результат держится более 30 лет: Александр Могильный в сезоне-1992/93 выбил 127 очков.

Кучеров — единственный российский хоккеист, которому удавалось делать более 80 голевых передач за регулярку. В нынешнем сезоне форвард ассистировал партнерам 81 раз, в прошлом году было 83, в рекордном чемпионате-2018/19 — 87. Больше 70 пасов отдавали Евгений Малкин, Сергей Зубов и Артемий Панарин.

Уже сейчас Кучеров вышел на седьмое место по набранным очкам за сезон в XXI веке. Почти нет сомнений, что чемпионат Никита закончит на втором месте в общем зачете. Посягнуть на прошлогоднее достижение Коннора Макдэвида можно лишь в теории, ведь для этого нужно в 13 встречах записать себе в актив 31 балл.

Кучеров — 17-й в истории хоккеист, которому удалось набрать 120 очков в двух сезонах. Россиянин повторил результаты Коннора Макдэвида (но это временно), Дэйла Андрейчака, Яри Курри и Дени Савара. В шести сезонах высочайшую результативность демонстрировали Фил Эспозито и Марсель Дионн, в восьми — Марио Лемье, в рекордных четырнадцати — Уэйн Гретцки.

С момента дебюта в НХЛ, который состоялся в конце ноября 2013 года, Кучеров набрал 851 (317+534) очко. Это четвертый результат среди всех игроков на данном отрезке времени. Более результативно десятилетие провели только три канадца — Коннор Макдэвид, Сидни Кросби и Нэйтан Маккиннон. Восьмое место в этом рейтинге занимает Александр Овечкин, девятое — Артемий Панарин.

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