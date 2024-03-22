Патрік Беверлі назвав гравця НБА «найбілішим із чорних хлопців» у лізі

Захисник «Мілвокі» Патрік Беверлі у підкасті Pat Bev склав добірку «найбіліших із чорних хлопців» у НБА. Центрового «Філадельфії» Мохамеда Бамбу було названо одним із таких гравців, які, на думку Беверлі, нібито віддалилися від афроамериканської культури чи стереотипного уявлення про неї.

Бамба відреагував постом у соцмережах.

«Сьогодні я маю час на відповідь. Я входжу до п'ятірки чорно-білих парубків, бо можу правильно сформулювати, що відчуваю і як усе бачу? Ти ж розумна людина, вивчи матчаcтину. Я точно не гангстер, але я народився і виріс у Гарлемі. Я вибрався із кварталу, з окопів.

Друге. Сидіти ось так зі схрещеними ногами в підкасті і просити свого білого свідуючого публічно засумніватися у моїй чорноті – це одна з причин, чому так важко просувати нашу культуру», – пише Бамба.

Під завісу матчу між «Філадельфія» і «Мілвокі» 15 березня Беверлі потролив Бамбу, покотивши м'яч у бік центрового на останніх секундах зустрічі.

Два баскетболісти вже конфліктували раніше. За словами екс-гравця НБА Терренса Росса, Беверлі намагався вистежити Бамбу на стоянці після однієї з ігор.

Фото: Sportskeeda

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