Дэйна Уайт высказал свое мнение о бое Тайсон – Пол

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэйна Уайт

Президент UFC Дэйна Уайт дал свою оценку предстоящему поединку между легендарным Майком Тайсоном и ютубером Джейком Полом.

«Мне нравится Майк, и я ненавижу об этом говорить, потому что из-за этого он всегда злится на меня. Но когда состоится бой, ему будет 58 лет. Разница в возрасте между этими двумя будет 31 год. Джейк Пол дрался с парнем своего возраста и проиграл.

Вчера я увидел шутку в интернете и сделал репост. Там говорится, что если он побьет Майка Тайсона, следующим его соперником станет Клинт Иствуд, которому 93 года», – заявил Уайт.

Бой Тайсон – Пол должен пройти 20 июля.

sport.ua