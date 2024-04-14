Свят Михайлюк вгамселив потужний данк у швидкому відриві після накидання від Пейтона Прічарда

А крім цього ще й відзначився дуже потужним данком – разом із Пейтоном Прічардом організував ось такий аллей-уп у швидкому відриві:

Прічард, до речі, другий герой «Бостона». Він набрав 38 очок, віддав 12 асистів та зробив дев'ять підбирань. До другого тріпл-даблу в кар'єру йому не вистачило лише одного підбирання. Цікавий факт, що вперше Пейтон оформив тріпл-дабл минулого сезону, також в останній день регулярного чемпіонату.

«Бостон» посів перше місце на Сході та в першому раунді плей-оф зустрінеться з командою, що здобуде восьмий посів через плей-ін.

Фото: твіттер «Бостона», скриншоти НБА

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