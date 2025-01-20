Баскетбол
Данк Домантаса Сабониса — в топ-10 моментов игрового дня в НБА (видео)
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Сакраменто с Лэнем обыграл Вашингтон, Клипперс победили Лейкерс в НБА
Украинец в матче набрал четыре очка и совершил четыре подбора Сакраменто Кингз – Вашингтон...
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Днепр одержал уверенную победу над Кривбассом в перенесенном матче Суперлиги FAVBET-2024/25
Команда Владимира Коваля уже по итогам стартовой четверти обеспечила себе комфортный отрыв в 16...
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Ягупова вошла в заявку сборной Украины на заключительные матчи отбора на Евробаскет-2025
Команда Евгения Мурзина сыграет в начале февраля с Португалией и Северной Македонией Алина Ягупова,...
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Голден Стэйт обыграл Вашингтон, Атланта в овертайме вырвала победу у Бостона в НБА
Лидер Восточной конференции Кливленд на выезде обыграл Миннесоту Бостон Селтикс – Атланта Хокс, фото...