Михайлюк: Быть частью команды и выиграть чемпионат НБА – это просто благословение

Украинец провел почти 50 игр в сезоне

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк прокомментировал триумф в НБА в составе Бостон Селтикс в недавно завершившемся сезоне 2023/24.

«Отличная команда, отличный сезон. Быть частью команды и выиграть чемпионат НБА – это просто благословение. Не многие игроки могут это почувствовать. Это был отличный сезон. Я действительно горжусь тем, что мы сделали».

«Все знают, что дома война. Я стараюсь доставлять радость своим людям, и я чувствую, что это чемпионство и то, что я играю здесь, будет просто радостью для людей дома. Это просто отлично для Украины. Моя семья в безопасности. Но, как всем известно, ежедневно умирают многие, поэтому это очень ужасно».

Бостон завоевал свой 18-й титул в истории франшизы. Михайлюк впервые в своей карьере стал чемпионом НБА, а также вторым украинцем после Стаса Медведенко с чемпионским титулом.

Михайлюк провел 49 матчей за Селтикс в сезоне. В серии плей-офф украинец за восемь игр в среднем набирая 1,0 очка и 0,6 подбора. За сезон украинец набирал 4,0 очка, 1,2 подбора и 0,9 ассистов.

Украинец может как остаться в НБА, так и покинуть состав Селтикс. В Европе услугами Михайлюка интересуются клубы Евролиги — Панатинаикос и Реал.

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