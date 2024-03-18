Определились все пары плей-офф баскетбольной Суперлиги FAVBET-2023/24

Матчи 1/4 финала начнутся 26 марта, все серии будут длиться до двух побед

В баскетбольной Суперлиге FAVBET досрочно определились все пары 1/4 финала сезона 2023/24. В регулярном чемпионате осталось провести еще три матча, однако их результаты уже никак не повлияют на итоговые места команд в турнирной таблице.

Итак, в первой стадии плей-офф по итогам регулярного сезона сформировались следующие пары:

Днепр (1) – Политехника-Галичина (8) БК Ровно (2) – Старый Луцк (7) Киев-Баскет (3) – Прикарпатье-Говерла (6) БК Запорожье (4) – Черкасские Мавпы (5)

В скобках — место в турнирной таблице. Команды, указанные первыми, в 1/4 финала получат преимущество домашней площадки.

Серии матчей на каждой стадии плей-офф — 1/4 финала, 1/2 финала, финал и матч за 3-е место — будут проходить до двух побед одной из команд.

Завтра, 19 марта, поединками Старый Луцк — БК Запорожье, Черкасские Мавпы — Кривбасс и Киев-Баскет — Днепр завершится регулярный чемпионат.

Плей-офф Суперлиги FAVBET-2023/24 стартует в следующий вторник, 26 марта. Календарь матчей будет опубликован в ближайшее время.

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