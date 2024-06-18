Михайлюк стал вторым украинцем в истории, который завоевал титул чемпиона НБА

До Святослава дважды выигрывал трофей Станислав Медведенко вместе с Лейкерс

Защитник Бостона Святослав Михайлюк стал вторым украинцем в истории, который завоевал титул чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Святослав вышел в чемпионском поединке Селтикс против Далласа на последней минуте встречи, и успел отметиться одним подбором. Всего Михайлюк в плей-офф сыграл в восьми матчах, в среднем набирая 1,0 очка и 0,6 подбора. За сезон украинец набирал 4,0 очка, 1,2 подбора и 0,9 ассистов.

До Михайлюка в сильнейшей баскетбольной лиге побеждал Станислав Медведенко. Форвард завоевал два чемпионских титула вместе с Лейкерс в 2001 и 2002 годах.

Бостон завоевал свой 18-й трофей НБА в истории. Селтикс вышли на первую строчку в списке самых титулованных команд Лиги, опередив Лейкерс.

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