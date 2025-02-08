НБА. Девять очков Михайлюка не помогли Юте обыграть Финикс, победы Кливленда и Атланты

Украинец провел на площадке больше 23-х минут

В ночь на 8 февраля состоялись семь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Финикс лишь в овертайме победил Юту украинского защитника Святослава Михайлюка — 135:127. Украинец провел на площадке 23 минуты 16 секунд, набрал девять очков, сделал три подбора и три передачи.

НБА. Регулярный чемпионат

Шарлотт Хорнетс – Сан-Антонио Сперс — 117:116 (34:22, 28:28, 30:31, 25:35)

Вашингтон Уизардс – Кливленд Кавальерс — 124:134 (33:35, 34:29, 26:30, 31:40)

Атланта Хокс – Милуоки Бакс — 115:110 (36:26, 19:47, 37:17, 23:20)

Бруклин Нетс – Майами Хит — 102:86 (28:26, 25:27, 18:24, 31:9)

Детройт Пистонс – Филадельфия 76ерс — 125:112 (42:27, 36:22, 29:39, 18:24)

Оклахома-Сити Тандер – Торонто Рэпторс — 121:109 (35:25, 23:22, 32:29, 31:33)

Финикс Санз – Юта Джаз — 135:127 OT (20:30, 35:25, 40:35, 27:32, 13:5)

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