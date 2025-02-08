Доха. Три украинские теннисистки сыграют в парном разряде: результаты жеребьёвки

Результаты жеребьёвки для украинских теннисисток на турнире WTA 1000 в Катаре в парном разряде



Доха, Катар • 5-15 февраля • хард • $3,654,963

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Шестая ракетка мира в паре Людмила Киченок проведет турниры Дохе и Дубае с новой напарницей – американкой Софией Кенин (№21 WTA в паре). Теннисистки получили четвертый номер посева и начнут соревнования со второго круга, где встретятся с победительницами матча Беатрис Аддад Майя/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия) – Екатерина Александрова/Людмила Самсонова (-).

Напомним, что Людмила Киченок начинала сезон в Австралии вместе с Чжань Хаоцин (одержали 3 победы в 6 матчах), а на прошлой неделе вместе с сестрой Надеждой дошла до финала на соревнованиях в Линце.

Надежда Киченок в Дохе сыграет с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес, с которой провела два турнире в Австралии. В первом круге они получили в соперницы восьмую сеяную пару Айша Мухаммад/Деми Схююрс (США/Нидерланды).

Марта Костюк выступит в Дохе вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе. Свой стартовый матч они проведут против пятой сеяной пары Чжань Хаоцин/Вероника Кудерметова (Китайский Тайбэй/-).

Напомним, что вчера состоялась жеребьевка турнира в Дохе в одиночном разряде.

btu.org.ua