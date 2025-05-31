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Теннис

Украинцы на турнирах ITF 31 мая (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов


($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала

11:00 | Александр Овчаренко (Украина, 4) – Алекс Марти Пуйольрас (Испания, WC)


($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала

11:30 | Тимур Бельдюгин (Украина, Q) – Себастьян Доминко (Словакия, Q)

Пары. Основная сетка. 1/2 финала

11:30 | Вячеслав Белинский/Яша Шайрыч (Украина/Польша, 2) – Джон Халквист Литен/Оливер Йоханссон (Швеция)

($15,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. Финал

13:30 | Владислав Орлов/Сергей Фомин (Украина/Узбекистан, 1) – Ишак Экбал/Нитин Кумар Синха (Индия, 2)

($15,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. Финал

Анита Сагдиева/Хейли Джиавара (Украина/США, 1) – Лили Фэйркло/Лили Тэйлор (Австралия)

 

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