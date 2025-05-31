Украинцы на турнирах ITF 31 мая (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала
11:00 | Александр Овчаренко (Украина, 4) – Алекс Марти Пуйольрас (Испания, WC)
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала
11:30 | Тимур Бельдюгин (Украина, Q) – Себастьян Доминко (Словакия, Q)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
11:30 | Вячеслав Белинский/Яша Шайрыч (Украина/Польша, 2) – Джон Халквист Литен/Оливер Йоханссон (Швеция)
($15,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. Финал
13:30 | Владислав Орлов/Сергей Фомин (Украина/Узбекистан, 1) – Ишак Экбал/Нитин Кумар Синха (Индия, 2)
($15,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. Финал
Анита Сагдиева/Хейли Джиавара (Украина/США, 1) – Лили Фэйркло/Лили Тэйлор (Австралия)