Лугано. Молчанов не смог прервать серию поражений, уступив на старте парного “челленджера”

Украинский теннисист Денис Молчанов не сумел выиграть свой стартовый матч на “челленджере” в Швейцарии в парном разряде



Лугано, Швейцария • 24 февраля – 2 марта • хард (зал) • €91,250

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Денис Молчанов/Мик Вельдхеер (Украина/Нидерланды, 2) – Иван Шабанов/Матей Шабанов (Сербия) – 6:7(3), 6:7(3)

Поединок длился 83 минуты за которые украинско-нидерландский дуэт подал три эйса, допустил две двойных ошибки, реализовал два из четырех заработанных брейк-поинтов и проиграл два гейма на своих подачах. Для Дениса Молчанова и Мика Вельдхеера это был первый совместный матч в паре.

Денис Молчанов проиграл четвертый матч подряд, после выхода в четвертьфинал “челленджера” в Кобленце в конце января. Во всех поединках украинец играл с разными напарниками.



btu.org.ua