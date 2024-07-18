Элина Свитолина не сыграет на турнире WTA в Палермо

Украинская теннисистка пропустит соревнования в Италии на следующей неделе

“Следуя совету моей медицинской команды и физио, я не смогу принять участие на турнире в Палермо. Я действитено ждала своего выступления перед замечательными болельщиками, однако мне необходимо следить за своим здоровьем. Надеюсь вернуться в Тур как только я буду физически готова. Спасибо за вашу поддержку и понимание”, – говорится в пресс-релизе.

Напомним, что на этой неделе Элина Свитолина дошла до четвертьфинала на Уимблдоне.

Отказавшись от выступления в Палермо, украинка может подойти к Олимпиаде в Париже без матчевой практики на грунтовом покрытии. Олимпийские игры стартуют 27 июля.

btu.org.ua