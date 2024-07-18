Финиш Коноплянки, вечный Модрич и отставка Маркевича. Главные новости за 17 июля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 17 июля.

Фото: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 17 июля.

Финиш Коноплянки

Экс-вингер сборной Украины Евгений Коноплянка завершил карьеру в возрасте 34 лет. Последним клубом Коноплянки был румынский "Клуж", за который он провел три матча в прошлом сезоне. За свою карьеру Евгений выступал за "Днепр", "Шахтер", "Шальке" и "Севилью".

Вечный Модрич

А вот Лука Модрич и не думает вешать бутсы на гвоздь. Хорватский ветеран подписал с "Реалом" новый контракт на один сезон. Кампания 2024/25 станет для 38-летнего полузащитника 13-й в составе Мадрида.

Маркевич уходит

Мирон Маркевич не будет тренировать "Карпаты" в УПЛ. Опытный наставник подал в отставку, которую президент клуба принял, сообщает Игорь Бурбас. Маркевича не устроила комплектация состава перед дебютным сезоном в элите.

Новый Варан для МЮ

МЮ находится в шаге от подписания вундеркинда "Лилля" Лени Йоро. 18-летний центрбек согласился на переход в "Юнайтед", в то время как клуби сошлись на сумме в 52 млн фунтов. Кроме Йоро на "Олд Траффорд" активно работают над трансфером де Лигта, который может обойтись даже в меньшую сумму.

Спарринг Шахтера

"Шахтер" в рамках предсезонной подготовки провел спарринг со стамбульским "Бешикташем". Подопечные Марино Пушича при равной игре смогли одержать минимальную победу. Решающий гол провел Эгиналду во втором половине.

www.ua-football.com