Леннокс Льюис назвал боксера, который лучше всех в истории держал удар

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный боксер Леннокс Льюис, который в свое время был абсолютным чемпионом мира, назвал бойца, умевшего лучше всех в истории держать удар. Бывший чемпион вспомнил об Оливере Макколле.

«Кто умел лучше всего держать удар? Оливер Макколл. Сомнений нет. Он был спарринг-партнером Майка Тайсона в течение многих лет и имел сумасшедшие рефлексы», – сказал Льюис.

Макколл – первый боксер, который в свое время победил Льюиса на профи-ринге. Позже Леннокс в реванше одолел Оливера техническим нокаутом в пятом раунде.

Ранее Леннокс Льюис назвал лучшего боксера за все времена.

sport.ua